Декрет с первого дня беременности: Миронов внес законопроект, который изменит все

По его словам, эта инициатива активно обсуждается в обществе и подкреплена как медицинскими, так и социальными аргументами, а ранее о ней говорили врачи, эксперты и представители РПЦ, в том числе патриарх Кирилл. Фракция уже внесла соответствующий законопроект, по которому будущая мать сможет уйти в декрет с момента постановки на учёт в женской консультации и получать пособие в полном объёме, причём выплачивается оно Соцфондом из страховых взносов самих граждан.

Миронов подчеркнул, что демографические интересы должны быть приоритетнее финансовых опасений работодателей, но массового оттока сотрудниц в ранние отпуска он не ожидает. По его мнению, большинство женщин предпочтут продолжать работу и сохранять зарплату целиком, а закон лишь даст возможность уйти в любой момент, если будущая мама решит, что так будет лучше для её здоровья и ребёнка.