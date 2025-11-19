«Декретные до 100% зарплаты»: в Госдуме предложили революционные выплаты для многодетных

Речь идет об инициативе главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яны Лантратовой, которая заявила о необходимости введения прогрессивной системы оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для многодетных родителей.

Соответствующее письмо с развернутыми предложениями уже направлено министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

Депутат считает, что при рождении третьего ребенка одному из родителей должен предоставляться отпуск до достижения ребенком возраста 3,5 года с выплатой пособия в размере 80% от среднего заработка.

При рождении четвертого ребенка продолжительность отпуска нужно увеличить до 4,5 года с выплатой 90% от зарплаты. Для семей с пятым и последующими детьми отпуск должен составлять до 5,5 года с сохранением 100% размера среднего заработка.

В настоящее время система поддержки родителей выглядит скромнее. Пособие по уходу за ребенком выплачивается только до достижения им 1,5 лет и составляет 40% от среднего заработка родителя.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу РФ внесут закон о «папиной пенсии» для многодетных отцов-одиночек.