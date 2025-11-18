«Пенсионный оазис». Многодетные отцы смогут выйти на отдых на три года раньше

Парламентарии от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым и сенатор Айрат Гибатдинов подготовили законопроект, предоставляющий право на досрочный выход на пенсию многодетным отцам, самостоятельно воспитывающим детей. Текст документа находится в распоряжении РИА Новости .

Суть законодательной инициативы заключается в дополнении перечня граждан, обладающих правом на льготное пенсионное обеспечение. Согласно предложению, эта мера коснется мужчин, являющихся единственными опекунами троих и более детей в возрасте до восьми лет. Для получения пособия необходимо достичь 62-летнего возраста и иметь как минимум 20 лет страхового стажа.

Как подчеркивают авторы проекта, в России насчитывается более миллиона семей, где воспитанием занимаются только отцы. Принятие данного закона, по их мнению, не только устранит существующее социальное неравенство, но и станет важным шагом в поддержке и укреплении статуса ответственного отцовства.

Ранее сообщалось о том, что средняя пенсия по старости в России составляет 25,2 тысяч рублей в месяц.