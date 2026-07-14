Декретный «десант»: жительница Химок бомбардирует двор использованными подгузниками

В Химках на улице Марии Рубцовой местная жительница, находящаяся в декретном отпуске, выбрасывает использованные детские подгузники прямо из окна своей квартиры. Кадры необычного способа утилизации отходов появились в городских пабликах и вызвали возмущение соседей. Юрист в беседе с REGIONS оценил ситуацию: за такие действия грозит не только административный штраф, но и возмещение ущерба, если подгузник повредит припаркованные под окнами автомобили.

Окна дома № 7 на улице Марии Рубцовой выходят на пешеходную зону и парковку, поэтому летящие сверху предметы гигиены представляют реальную опасность для прохожих и чужих машин. Соседи в социальных сетях недоумевают: женщина превратила сброс отходов в системное занятие.

Юрист Андрей Мелентьев пояснил, что такой способ избавления от мусора — это не просто признак бескультурья, а прямое нарушение санитарных норм и правил благоустройства. Согласно законодательству, за несоблюдение требований при обращении с отходами предусмотрен административный штраф — от ₽2 до ₽3 тысяч.

Однако финансовые потери могут оказаться куда серьезнее. Юрист предупредил: под окнами регулярно паркуются автомобили, и если тяжелый подгузник упадет на машину, повредит краску или оставит вмятину, вступает в силу гражданско-правовая ответственность. Статья 1064 Гражданского кодекса обязывает возместить стоимость ремонта и все судебные издержки владельца авто. Так что оригинальный способ уборки может обойтись слишком дорого.