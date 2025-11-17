Дела важнее слов: ключевые достижения Павлово-Посадского округа за пять лет

В Павлово-Посадском округе прошел окружной форум, на котором собрались депутаты, общественные активисты, молодежь, ветераны и участники СВО. Глава округа Денис Семенов отчитался о ключевых достижениях последних пяти лет, включая реализацию Народной программы и совместные проекты муниципалитета с региональными и федеральными властями.

В числе главных результатов — строительство двух новых школ, капитальный ремонт шести школ и трех детсадов, благоустройство общественных пространств и парков, развитие спортивной инфраструктуры, а также поддержка медицинских и педагогических кадров. Особое внимание было уделено помощи участникам СВО: с начала операции отправлено более 350 тонн гуманитарной помощи, проведено свыше 70 поездок с конвоями.

Денис Семенов подчеркнул, что все проекты рассматриваются как инвестиции в будущее детей и повышение качества жизни жителей округа. Он также отметил, что успехи стали возможны благодаря координации с федеральными и региональными властями, активному участию депутатов и жителей.

Глава округа подчеркнул, что для него ценен прямой диалог с людьми — обсуждение проблем и совместное нахождение решений.