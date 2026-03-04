«Делает ноготочки»: иркутская людоедка, отрезавшая руки женщине, устроилась маникюрщицей

В 2009 году она вместе с подругой убила женщину, расчленила тело и неделю кормила человечиной своего малолетнего сына. Жертве отрезали руки. Суд приговорил Мостовщикову к девяти годам колонии.

На свободе каннибалка оказалась досрочно в 2015-м — на три года раньше. В тюрьме она вышла замуж за сокамерника Захара Янченко и родила дочь, что ускорило условно-досрочное освобождение (УДО).

Позже пара развелась, но Олеся оставила фамилию мужа, чтобы скрыть криминальное прошлое. Первое время после освобождения она жила в том же доме, где совершила убийство. Пыталась устроиться поваром в школу и горничной в детский лагерь, но из-за непогашенной судимости везде получала отказ.

В 2021 году Мостовщикова продала дом и с 11-летней дочерью переехала в поселок Большой Луг под Иркутском. Там она стала мастером маникюра. Клиентки не подозревают, кто именно приводит в порядок их ногти. Живут каннибалка с дочерью на детское пособие в 10 тыс. руб. и заработок от маникюра.

Сын Олеси от первого брака Илья, который в детстве ел человеческое мясо, тоже отбывал срок за кражу. В октябре 2024 года он подписал контракт и ушел в зону спецоперации, а через месяц погиб.

Мостовщикова пыталась через суд получить его боевые выплаты, но ей отказали. Деньги достались бывшей жене Ильи и их двум дочерям. Семья приобрела на эти средства дом.

