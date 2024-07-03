Делегации Красногорска посетили город-побратим Кореличи в честь особенного праздника

Две делегации из городского округа Красногорск отправились в Кореличи к мероприятиям, посвященным Дню Независимости Республики Беларусь. Город-побратим официально поздравили и передали теплые пожелания.

Каждый год 3 июля Республика Беларусь отмечает особенный праздник — День независимости. Поздравления приносят главы дружественных стран, а также отдельные города, установившие тесные дружественные и партнерские связи. Не остался в стороне и Красногорск, городом-побратимом которого являются Кореличи. От округа в составе делегации на белорусскую землю приехали замглавы Даниил Зеленев, депутат окружного Совета депутатов Артур Бадретдинов, начальник экономического управления администрации муниципалитета Эльвира Ризванова и молодежь из КДК «Красногорье».

Поздравления от Главы Красногорска Дмитрия Волкова передал его заместитель Даниил Зеленев. Он отметил, что страны имеют схожие цели и ценности, давно установили и доказали многолетнюю дружбу, которой очень дорожит народ России.

«Россияне и белорусы одинаково бережно дорожат многовековыми традициями братства и добрососедства, пронесенными сквозь годы и испытания. Бережно хранят их, передавая из поколения в поколение. Искренне желаем вам, дорогие побратимы, крепкого здоровья, счастья и удачи во всех ваших свершениях. Пусть в сознании молодых поколений белорусов и россиян навсегда сохраняется понятие неразрывной духовной связи между нашими народами, пусть развиваются культурные и экономические связи между нашими городами», — заявил замглавы Красногорска Даниил Зеленев.

Отметим, что Кореличский район Гродненской области является побратимом Красногорска с 1992 года. Подмосковный округ поддерживает активную взаимовыгодную связь с белорусами в разных сферах.