Делегация городского округа Шатура прибыла в Беларусь

В этот день делегация городского округа Шатура находится в гостях у побратимов в городе Узда.

Глава муниципалитета Алексей Артюхин поблагодарил за гостеприимство председателя Узденского райисполкома Дмитрия Колоса. Он также поздравил представителей Беларуси с Днем независимости и Днем освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Артюхин выступил с поздравлениями лично от себя, а также от жителей городского округа Шатура.

«Ваш главный государственный праздник символизирует национальное единение, мир и согласие в обществе, экономическое и духовное возрождение, ответственность за настоящее и будущее Беларуси», - подчеркнул глава городского округа Шатура.

Алексей Артюхин также заявил, что совместными усилиями можно достичь еще более масштабных результатов совместной работы, и пожелал согласия, оптимизма, счастья и успехов.