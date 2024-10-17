Делегация из Электростали посетила форум «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ»

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Электросталь ]

Форум проходит в Подмосковье уже в шестой раз. В этом году основной темой форума стало обсуждение современных тенденций развития жилищно-коммунального хозяйства и их влияние на эффективное управление общим имуществом в МКД.

Открыл мероприятие Вице-губернатор Московской области Евгений Акимович Хромушин. Спикерами также выступили министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Алексеевич Велиховский, министр энергетики Сергей Александрович Воропанов, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Сергеевич Мурашов, а также представители Фонда капитального ремонта Московской области, Мособлгаза.

Во время мероприятия обсудили вопросы управления имуществом многоквартирных домов, а также региональные практики и законодательные нововведения, которые помогут улучшить взаимодействие собственников с управляющими компаниями, органами местного самоуправления и правительством региона.

В составе электростальской делегации на форуме присутствовали начальник УГЖКХ администрации городского округа Электросталь Виктория Александровна Александрова, депутат городского Совета Сергей Сергеевич Карлов и председатели МКД.