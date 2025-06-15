Делегация из Городского округа Серпухов стала участником церемонии запуска часов обратного отсчета до «Интервидения»

В День России на Манежной площади прошла торжественная церемония запуска часов обратного отсчета до Международного музыкального конкурса «Интервидение».

Делегация из Городского округа Серпухов приняла участие в мероприятии, выступая как гости, так и волонтеры. Волонтеры выполняли важную функцию: координировали, направляли и сопровождали почетных гостей.

Одно из самых значимых культурных событий года запланировано на 20 сентября 2025 года в Live Арена. Россию на конкурсе представит певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN.

«Интервидение» — это международный музыкальный конкурс, в котором примут участие представители более 20 стран БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки. Как отмечается, артисты через музыку и творчество продемонстрируют богатство духовно-нравственных ценностей своего народа, представят зрителям национальную идентичность и культурное многообразие стран-участниц.