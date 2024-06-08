Делегация из Китая побывала на экскурсии по Богородско-Глуховской мануфактуре
Фото: [Ольга Аввакумова]
Для делегации из Китая устроили экскурсию по Богородско-Глуховской мануфактуре. С историей района Глухово гостей познакомила Анастасия Пахомова, художественный руководитель Богородских парков.
Она рассказала о текстильном предприятии и памятниках, связанных с ним. Так, делегация смогла посетить Черноголовский пруд, осмотреть несколько зданий фабрики, памятники Моряку, Морозову и Ленину, а также послушать рассказ о железнодорожной станции «Захарово».
Главным событием стал визит к первому в мире памятнику Ленину. Китайская делегация возложила цветы у основания монумента.
«На меня самое большое влияние оказало возложение цветов у статуи Ленину. Это было самым интересным и одновременно трогательным. Потому что Китай и все советские страны объединял коммунизм», — рассказал один из участников делегации.