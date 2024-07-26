Делегация из ЛНР проходить стажировку в муниципалитетах Подмосковья

Второй день региональной муниципальной команды из ЛНР прошел в выездном формате в подмосковных муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области.

Сегодня участники образовательной программы разделились на три группы и отправились в подмосковные муниципалитеты: в Зарайск, Коломну, Власиху, Истру, Королев и Пушкинский. На примере Коломны и Зарайска делегация из ЛНР изучала работу, которая ведется в Подмосковье по созданию комфортной городской среды. В Коломне гости ознакомились с историей и архитектурой города, посетили Коломенский Кремль, увидели благоустроенные общественные пространства, побывали на объектах, где ведется капитальный ремонт или реконструкция.

В ходе осмотра объектов представители делегации интересовались деталями проектов и выражали желание применить некоторые аспекты в своих городах. Также обсуждалось использование современных технологий и материалов в благоустройстве, важность создания комфортных условий для занятий спортом и активного отдыха.

Власиха приняла делегацию для изучения практики капитального ремонта многоквартирных домов. Гостей города поприветствовал глава муниципального образования Герман Потапчук. В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в городе применяются различные варианты ремонта фасадов, проводятся необходимые работы, перечень которых определяется на общем собрании собственников.

Третья делегация участников образовательной программы побывала в наукограде Королеве и Пушкино — ознакомилась с деятельностью муниципалитетов в сфере транспорта, функциональной спецификой королевского Центра управления регионом, посетила музей и Молодежный центр.

Ожидается, что заключительный день стажировки пройдет в формате семинаров. Спикерами выступят представители региональных ведомств и главы округов.