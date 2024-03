Делегация из Мексики выступила на стенде Подмосковья Всемирного фестиваля молодежи

Отмечается, что тему встречи предложили сами иностранные гости — «Россия и Мексика. Важность культурного и технологического сотрудничества» («Russia and Mexico: The importance of cultural and technological cooperation»). На стенд Московской области, чтобы поддержать своих соотечественников, пришли участники мексиканской делегации. Они активно включились в дискуссию и задавали вопросы, коснулись важных тем экономики и геополитики.

«На Всемирный фестиваль молодежи приехали более 100 молодых мексиканцев. Также в рамках региональной программы ВФМ-2024, двое граждан Мексики приедут в Подмосковье, чтобы поближе познакомиться с культурой и традициями России», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Антонио Кармона отметил, что они очень рады быть здесь, что Россия открывает двери. Так, три года назад исполнилось 130 лет дипломатическим отношениям между Мексикой и Россией, что открывает двери для размышлений над новой программой сотрудничества.