Делегация из Могилева прибыла в Балашиху для обмена опытом

«Мы только прибыли сегодня в Балашиху, уже видно праздничное настроение на улицах в преддверии Дня города. В составе делегации у нас три человека, пробудем в Балашихе три дня, до воскресенья. Основной интерес для нас представляет социальная сфера, уже запланирована обширная программа — посещение учреждений культуры, футбольный матч сегодня. Мы ранее уже были в Санкт-Петербурге, Суздале, Владимире. Каждый город уникален и интересен по-своему, везде видна история того или иного места. Такой межкультурный обмен, безусловно, очень важен, потому что человеческие взаимоотношения, дружба — это основа, самое главное»,- сказала зампредседателя Могилёвского горисполкома Виктория Омелюсик.