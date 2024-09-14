Делегация из Могилева прибыла в Балашиху для обмена опытом
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Фрязино]
Делегация из Могилева прибыла в Балашиху для обмена опытом. Представители города-побратима из Беларуси приехали для знакомства с округом. Впереди у делегации три дня знакомства с Балашихой, посещение социальных объектов, а также участие в Дне города.
«Мы только прибыли сегодня в Балашиху, уже видно праздничное настроение на улицах в преддверии Дня города. В составе делегации у нас три человека, пробудем в Балашихе три дня, до воскресенья. Основной интерес для нас представляет социальная сфера, уже запланирована обширная программа — посещение учреждений культуры, футбольный матч сегодня. Мы ранее уже были в Санкт-Петербурге, Суздале, Владимире. Каждый город уникален и интересен по-своему, везде видна история того или иного места. Такой межкультурный обмен, безусловно, очень важен, потому что человеческие взаимоотношения, дружба — это основа, самое главное»,- сказала зампредседателя Могилёвского горисполкома Виктория Омелюсик.
Ранее в июне текущего года делегация из Балашихи посетила город Могилев. Тогда глава округа Сергей Юров и председатель Могилевского городского исполнительного комитета Александр Студнев подписали соглашение об установлении побратимских связей между Балашихой и Могилевом. После подписания соглашения делегация из Балашихи ознакомилась с образовательным и культурным потенциалом Могилева.