Делегация из Монголии ознакомилась с работой исправительных учреждений Подмосковья

Делегация Генерального управления исполнения судебных решений Монголии ознакомилась с работой исправительных учреждений ГУФСИН России по Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Сначала гостям представили работу Можайской воспитательной колонии. Делегации рассказали, как организован образовательный процесс в учреждении и как воспитанницы готовятся к ГИА. Также гости осмотрели военно-патриотический музей, созданный в стенах школы, одно из общежитий отряда, библиотеку и столовую.

После этого гости посетили исправительную колонию № 5. Там им представили деятельность социально-реабилитационного центра «Аврора» и рассказали о воспитательной и социальной работе с осужденными.

В завершение визита гости посетили музей-заповедник «Бородинское поле».

Ранее сообщалось, что в ГУФСИН России по Подмосковью подвели итоги деятельности в прошлом году.