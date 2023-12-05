Делегация Подмосковья возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Фото: [Александра Степанова]
Делегация Подмосковья возложила венки и цветы к мемориалу «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду. Об этом сообщили в Мособлдуме.
В состав делегации, которую возглавил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, вошли кадеты, молодогвардейцы и юнармейцы. Брынцалов отметил важность участия молодежи в подобных мероприятиях.
«Ведь именно наши дети, следуя по нашим стопам, будут передавать историю своей великой страны уже следующим поколениям», - подчеркнул он.
После возложения венков и цветов участники почтили память погибших военнослужащих минутой молчания. В завершение церемонии прошел торжественный марш роты Почетного караула.
«Мы всегда будем помнить подвиг наших воинов, гордиться и восхвалять храбрость, отвагу, героизм и самопожертвование, проявленные советским народом», - заключил Брынцалов.