Деликатесы из ЯНАО представят на главном форуме гастроиндустрии России

Москва стала площадкой для презентации уникальных продуктов Ямала — на двух крупнейших гастрономических событиях страны, конференции «Тема еды» и форуме «Завтрак шефа». Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Среди более чем 4000 участников — ведущие шеф-повара, рестораторы и представители федеральных торговых сетей — особый интерес вызывают традиционные продукты Севера. Ямальские предприятия представляют свои деликатесы под брендом «Ямал Гурмэ».

Салехардский комбинат, «Совхоз Байдарацкий», МПК «Паюта» и другие предприятия региона демонстрируют уникальные гастрономические решения, среди которых особое место занимают оленина и рыба, добытые в экологически чистых районах Ямала.

Эксперты гастроиндустрии познакомились с продукцией и отметили ее высокое качество. Подчеркнули и ее потенциал для премиального сегмента ресторанов и ритейла. Участие региона в столичных форумах может стать отправной точкой для новых контрактов и расширения географии поставок.

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