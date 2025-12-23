«Дело Черного Георгина» и «Зодиака»: раскрыта личность самого загадочного серийного убийцы США

В США заявили о возможном раскрытии двух самых загадочных уголовных дел XX века — убийства актрисы Элизабет Шорт, известного как «дело Черного Георгина» (1947), и серии преступлений маньяка «Зодиак» (конец 1960-х). Как пишет KP.RU со ссылкой на The Daily Mail, частный исследователь Алекс Бабер утверждает, что оба кровавых следа ведут к одному человеку — Марвину Марголису, ветерану морской пехоты Второй мировой войны, умершему еще в 1993 году.

Свою версию, подробно изложенную в The Daily Mail, Бабер построил на анализе вещественных доказательств и биографии подозреваемого, которую ранее не связывали с этими преступлениями.

Дело Черного Георгина потрясло Америку жестокостью: тело 22-летней актрисы Шорт было найдено расчлененным. Подозрения тогда падали и на Марголиса, который был ее бойфрендом и, по словам свидетельниц, патологически ревновал. Незадолго до смерти Шорт рассказала полицейскому, что встретила «безумного ревнивого» экс-парня — бывшего морпеха, который угрожал ее убить. Однако у Марголиса нашлось алиби, и его не стали обвинять. Бабер, получив от сына подозреваемого коробку с личными вещами, обнаружил там рисунок девушки с ранами и надписью «Элизабет», что стало первой серьезной зацепкой.

Второй частью головоломки стала личность «Зодиака» — маньяка, убивавшего парочек в Калифорнии и издевательски писавшего в газеты шифрованные послания. Бабер обратил внимание на ключевые совпадения. Марголис, прошедший бои на Окинаве (где его считали погибшим и даже похоронили в пещере) и учившийся на хирурга, виртуозно владел оружием и анатомией. Преступления «Зодиака» прекратились в 1971 году, когда Марголис получил условный срок за мошенничество, и возобновились в виде последнего письма в 1974-м, после окончания этого срока. Но главным аргументом исследователь называет экспертизу почерка: ошибки в словах и стиль письма на документах Марголиса совпадают с письмами «Зодиака».

Отметим, что с убийства Элизабет Шорт прошло 79 лет. С первого подтвержденного убийства Зодиака — 57 лет. Такой огромный временной разрыв (21 год между Георгином и Зодиаком) — одна из главных причин, почему следователи десятилетиями не связывали эти дела, считая, что это преступники разных поколений.

Если версия Бабера подтвердится официально, это закроет многолетние поиски, но и откроет мрачную историю о том, как травмы войны — Марголис вернулся с Окинавы психически больным — и личная драма (разрыв с Шорт) могли породить одного из самых изощренных и неуловимых преступников в истории. Сам исследователь уже передал все материалы в ФБР и полицию, надеясь, что правда наконец получит государственную печать, а семьи жертв — долгожданные ответы.

Ранее сообщалось, что таинственная записка 23-летней давности до сих пор не дает покоя матери пропавшей студентки.