«Ищите Валю в Пскове»: таинственная записка 23-летней давности до сих пор не дает покоя матери пропавшей студентки

Трагическая история, которая длится уже 23 года, до сих пор не дает покоя семье из села Чепца, пишет журнал StarHit.

19-летняя студентка Валя Шкляева пропала в 2001 году, когда села на электричку до Перми, но до места учебы так и не доехала.

Родители сразу начали поиски дочери, но в общежитии и на занятиях девушку не видели. Ключевым свидетелем оказался односельчанин Сергей Халметов, который утверждал, что видел Валю в поезде, но она потом перешла в другой вагон.

Милиция не стала его проверять из-за имевшейся судимости, хотя отец девушки всегда его подозревал.

Через пять лет Халметова арестовали за убийство женщины. Тогда родителям Вали передали странную записку без подписи, в которой утверждалось, что их дочь жива и находится в Пскове. Мать поверила в эту версию, а отец остался при сомнениях.

Позже Халметова снова арестовали — на этот раз за убийство двух девочек в 2006 году. На следствии он сознался и в убийстве Вали, рассказав, что дал ей пиво и убил на следующей станции после их встречи в поезде.

Однако следователи не нашли никаких следов или доказательств на указанном месте. Родители считают, что он намеренно вводил всех в заблуждение.

В 2024 году расследование по делу об исчезновении студентки возобновили. Халметова признали виновным, и он получил девять лет лишения свободы к уже отбываемому пожизненному сроку. В суде он отказался от своих прежних признаний, заявив, что их его вынудили дать.

Эта история разделила семью. Мать Вали до сих пор надеется, что дочь жива, возможно, в том самом Пскове. Отец с этой версией не согласен.

Супруги Шкляевы хотят теперь одного — найти место, где захоронена их дочь, чтобы достойно ее перезахоронить и поставить точку в многолетней трагедии.

