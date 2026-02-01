Дело Эпштейна добралось до России: краснодарская модель сделала жуткое признание

Бывшая модель из Краснодара Раиса Г., чье имя упоминается в материалах громкого дела Джеффри Эпштейна, рассказала о шоке, который она испытала, обнаружив информацию о себе в контексте этого скандала. В настоящее время женщина, давно оставившая модельный бизнес, занимается семейным делом в сфере дизайна, пишет КП.

«У меня все супер, я замужем, делаю ремонт и у меня классный кот. Но я вижу свое имя, вижу агентство и я в шоке! У меня холодеют руки. Ведь этот человек, кто возможно, действительно поставляет девушек не наказан!» - ответила она на вопрос нашего издания.

По словам Раисы, она была в ужасе, увидев в документах свое имя и название модельного агентства, в котором работала много лет назад в Краснодаре.

Экс-модель подчеркнула, что никуда не выезжала за границу в период работы в агентстве и считает сам факт своего нынешнего благополучия лучшим подтверждением того, что ей удалось избежать опасной ситуации. Она также прокомментировала позицию владелицы агентства, Даны Борисенко, которая, по данным интервью, проходила проверку на детекторе лжи по вопросу торговли девушками и заявляет о клевете. Раиса отметила, что информация фигурирует в публичных документах Министерства юстиции США.

История Раисы Г. вновь привлекла внимание к международным аспектам дела Эпштейна и возможным связям с модельным бизнесом в России.

