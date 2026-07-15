Дело не в брокколи: профессор Имперского колледжа сказал, какой фактор здоровья мы упускаем

Руководитель кафедры биологических наук Имперского колледжа Лондона, диетолог Даниэль М. Дэвис в беседе с The Guardian развенчал популярное правило о 30 видах растительных продуктов в неделю.

По его словам, эта цифра стала мифом после одного исследования, в котором люди, придерживавшиеся такого рациона, действительно оказались в лучшей физической форме, но объяснять это исключительно питанием нельзя. Дэвис подчеркнул, что те, кто ест по 30 видов овощей, скорее всего, ведут иначе еще миллион других вещей.

Он уточнил, что разнообразная растительная пища, безусловно, полезна, однако для здоровья важен комплексный подход, в котором сон, управление стрессом и физическая активность играют не менее важную роль, чем еда.