Дело о взрыве в Копейске будет расследовать центральный аппарат СК в Москве

В центральный аппарат Следственного комитета России передано уголовное дело по факту трагического происшествия на промышленном предприятии в городе Копейск Челябинской области. Об этом информирует пресс-служба СК РФ.

Расследование находится под пристальным вниманием главы ведомства Александра Бастрыкина, который держит его на особом контроле.

«По поручению председателя Следственного комитета России уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета», — уточнили в пресс-службе СК РФ.

Вечером 22 октября на территории промышленного предприятия в городе Копейске в цеху произошел взрыв из-за несоблюдения правил безопасности в технологическом процессе. Этот инцидент привел к жертвам и пострадавшим.

К расследованию привлекли высококвалифицированных следователей и криминалистов из центрального аппарата СК России. Их задача — выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что число погибших от взрыва на предприятии в Копейске достигло девяти человек.