Дело об убийстве мужчины в ХМАО поступило в суд спустя семь лет

В Югре завершили расследования дела об убийстве мужчины. Как сообщает ugra-news.ru , материалы направили в суд спустя семь лет.

Убийство мужчины произошло в марте 2017 года. Бездыханное тело нашли в отечественной машине, припаркованной в районе дачного кооператива недалеко от Сургута. При этом из зацепок — только потерянная кем-то перчатка в 50 метрах от автомобиля и нож со следами крови. В те годы этого было недостаточно для выявления конкретного ДНК-профиля человека.

Смогли приблизиться к ответам лишь к 2024 году. Выяснили, что причастным к убийству может быть житель Ростовской области. Мужчину задержали и провели оставшиеся следственные действия.

Подтвердилось, что душегуб проживал в Сургуте в 2017 году. В день преступления он в район дач для того, чтобы попросить у друга в долг. Добраться до места мужчина решил на попутках. Остановилась «Лада», которая подвезла пассажира до места назначения. Однако водителю не понравилось, что мужчина не дал денег за поездку. Стороны вступили в конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил водителя ножом. В результате пострадавший скончался.

Как отмечают следователи, найти преступника смогли и по базе людей, судимых за незаконный оборот наркотических веществ в Ростовской области. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Курской области убили девушку-волонтера и водителя.