Украинские боевики жестоко расправились с девушкой и мужчиной, которые регулярно возили обеды жителям одного из приграничных поселений Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявления жителя села Руслана Коробова.

Местный житель рассказал о зверствах ВСУ военным следователям. По его словам, украинские боевики стали зачищать местность от мирных жителей еще до начала вторжения в Курскую область. Сельчанин вспомнил, как еще летом приграничное поселение было обстреляно из минометов, которые попадали по частным домам.

«Девочку с водителем убили, они обед развозили. Девушка, ей был 21 год, работала со мной в одной фирме», — вспомнил Коробов.

Отметим, что это не первые преступления ВСУ в курском приграничье. В России расследуется множество преступлений, совершенных против мирных жителей. Так, в ноябре эвакуированная из Селидово пенсионерка рассказала, как украинская армия убила ее родственников. Также недавно в Госдуме обвинили украинских военных в создании концлагерей под Суджей.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили Новоивановку в Курской области.