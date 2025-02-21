Дело об убийстве в детском лагере Нижегородской области решили пересмотреть

Как стало известно каналу RT , в Нижегородской области пересмотрят дело охранника, осужденного за убийство мужчины в детском лагере.

О переквалификации дела и пересмотре заявила жена 70-летнего охранника Павла Червякова, который находится в колонии. Его осудили по статье «убийство по неосторожности», но в скором времени в суде могут рассмотреть дело об «умышленном причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении мер для задержания совершившего преступление».

Собеседница канала выразила благодарность RT и другим СМИ за освещение истории. Она считает, что пересмотр дела стал маленькой победой именно благодаря общественному резонансу.

Напомним, что в 2024 году охранник пытался остановить мужчину, напавшего на детский лагерь в Нижегородской области. Между ними завязалась драка, в ходе которой Червяков ударил злоумышленника металлической трубой в ответ на агрессивное поведение. Пострадавший погиб из-за разрыва селезенки. Самого Павла осудили на 5,5 года.

Ранее жена осужденного охранника рассказала, как он спас детей.