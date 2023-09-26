Деми Мур показала роскошную фигуру в красном обтягивающем платье

Как пишет издание «Утро.ру» , немало женщин готовы пойти на что угодно ради своей красоты. Многие стараются сохранить молодость даже в 60 лет, как, например, известная голливудская актриса.

Известно, что Деми Мур отметила свое шестидесятилетие, но подтянутая фигура актрисы совершенно не собирается стареть. Ее тело буквально выстроено из диет и тренировок. Недавно, к слову, в интернете обсуждали пластическую операцию, которая якобы ее только испортила. Но тому виной была припухлость, которая сейчас уже сошла.

В итоге сейчас звезда выглядит как никогда краше. Это подтверждает свежий ролик, на котором Деми Мур предстала в обтягивающем красном платье. Изящная фигура заставляет позавидовать даже тех, кто в несколько раз ее моложе.