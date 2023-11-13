Демограф Чесноков заявил, что реальное число абортов превышает официальную статистику

Как пишет URA.RU , ссылаясь на слова координатора общероссийского общественного движения в защиту детей до рождения и семейных ценностей «За жизнь!», это число доходит до 1,5 млн в год.

Напомним, что в Минздраве РФ ужесточили требования к обороту средств для медикаментозного аборта. Одни выступают за запрет проведения данной процедуры, другие предлагают решить проблему повышением социального и экономического положения, а третьи – оплатой женщинам за отказ от абортов.

К слову, в некоторых регионах России частные клиники уже добровольно отказались от проведения процедуры. Так или иначе, они, как и медикаментозные способы прерывания беременности, не учитываются в официальной статистике, которая говорит о 300 тыс. случаях в год. Хотя Сергей Чесноков, в свою очередь, заявил, что «у нас около полутора миллионов процедур».

Ранее мы писали о том, что запрет на аборты в частных клиниках может привести к росту подпольных операций в РФ.