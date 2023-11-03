«Как сухой закон при Горбачеве»: запрет на аборты в частных клиниках может привести к росту подпольных операций в РФ

В Госдуму внесли на рассмотрение вопрос о запрете частным клиникам проводить аборты. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в ходе пресс-конференции в НСН .

По его словам, частные клиники не выдерживают обязательное «время тишины» в 48 часов и зачастую проводят прерывание беременности в день обращения. Он убежден, что решение может быть только одно — перевести аборты в государственные клиники.

Мы спросили юриста Аллу Георгиеву, не приведет ли запрет частным клиникам делать аборты к росту криминальных операций. По ее мнению, этот запрет спровоцирует рост подпольных абортов.

«Запрет абортов в частных клиниках рождаемость не поднимет. Это как сухой закон при Горбачеве — проблему не решил, но последствия его были плачевными. Такая услуга, как прерывание беременности, уйдет в подполье, риск криминальных абортов увеличится», — заявила Георгиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее словам, статистика криминальных абортов, несмотря на доступность услуги, уже существует, но если все же запрет введут, то он увеличит эту статистку в разы.

«Первыми, кто ее будет оказывать «мимо кассы» — это врачи. С полной уверенностью знаю, что и сейчас можно попасть в больницу с жалобой на боли в животе, где женщина будет прооперирована без сдачи предварительных анализов и медицинского осмотра», — добавила эксперт.

Георгиева уверена, что этот запрет попросту опасен, так как ставит под угрозу здоровье женщин и рождаемость в стране.

«Если и говорить о поднятии рождаемости, то нужен метод не кнута, а в данном случае — пряника. То есть, считаю, что нужны меры поддержки семьи и материнства: выплаты, возможность получить или улучшить жилье, возможность получить необходимые вещи для малыша и так далее», — заключила собеседница издания.

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