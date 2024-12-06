Демограф Крупнов перечислил причины высокой мужской смертности в России

Проблема соотношения мужчин и женщин в нашей стране остается одной из самых острых демографических задач. Демограф Юрий Крупнов перечислил причины сложившейся ситуации и привел сравнения с прочими странами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в этом отношении необходим комплексный подход к решению проблемы. Так, во всем мире средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин, из-за чего статистически невозможно, чтобы в какой-то стране мужчин было больше, чем женщин, однако в плане продолжительности жизни везде женщины живут дольше.

Эксперт добавил, что в нашей стране в целом до 30 лет мужчин действительно больше, чем женщин, поскольку рождается примерно 104 мальчика на 100 девочек. Однако ключевая проблема в том, что в возрасте от 25 до 45 лет отмечается мужская сверхсмертность, которая в пять раз выше, чем в европейских странах.

По его мнению, данная аномалия является катастрофической. В России это национальная особенность, связанная с бесшабашными моделями поведения мужчин, их склонностью носить все в себе и не выговаривать проблемы, а также злоупотребление алкоголем и отсутствие обращений за медпомощью. Таким образом, политика по увеличению продолжительности жизни мужчин должна стать основной задачей на ближайшие 20–30 лет, то есть необходима разработка нацпроекта, направленного на спасение мужчин.

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