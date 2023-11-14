Демограф Ракша определил уровень сокращения населения России каждые 30 лет

По словам независимого демографа Алексея Ракши, к концу текущего столетия численность населения в нашей стране может упасть ниже ста миллионов человек при условии отсутствия изменений в демографической ситуации и прекращения миграции. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в настоящее время в России средняя рождаемость на одну женщину на том же уровне, что и в прочих развитых странах: то есть около 150 детей на 100 женщин.

По мнению эксперта, в нашей стране рождаемость в несколько раз моложе, чем на Западе.

Он подчеркнул, что для простого воспроизводства населения необходимо более 200 детей на 100 женщин.

Демограф отметил, что при этом в нашей стране наблюдаются и положительные моменты в этой ситуации: так, в 2006-2019 годы удалось достичь серьезного снижения уровня смертности и повышения ожидаемой продолжительности жизни.