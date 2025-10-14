Демографический коллапс: эксперт спрогнозировал сокращение населения Украины до 10-15 млн

По пессимистичным прогнозам экспертов, численность населения Украины в течение следующего десятилетия может достичь критически низкой отметки.

Как заявил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, при наихудшем развитии событий в стране останется от 10 до 15 миллионов жителей.

Эти мрачные расчеты особенно контрастируют с последними официальными данными, которые уже сильно устарели. Перепись 2001 года зафиксировала в Украине около 48 миллионов человек. Таким образом, речь идет о потенциальном сокращении численности более чем в три раза.

«Моя пессимистическая оценка такова: на Украине может остаться 10-15 миллионов украинцев», — цитирует экономиста издание «Украинская правда».

Ранее эксперт Меркурис сообщил, что Украине может потребоваться эвакуация населения Киева.