В Подмосковье обсудили вопросы детской безопасности

В Подмосковье прошло совещание, посвященное вопросам детской безопасности и защиты жизни и здоровья несовершеннолетних. Его провела уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Участниками мероприятия также стали представители ГУ МЧС России по Московской области, в том числе главный государственный инспектор по пожарному надзору региона Александр Медведев и заместитель главного государственного инспектора по маломерным судам Андрей Зимин. Медведев рассказал, что за последнее время в регионе зафиксирован рост показателей детской смертности и травматизма на пожарах, с начала 2026 года произошло 6,7 тыс. возгораний, в результате которых погибли 19 детей, 21 ребенок получил травмы.

По его словам, чаще всего трагедии происходили на фоне неисправности электрооборудования, нарушения правил эксплуатации печей и неосторожного обращения с огнем, включая детскую шалость. Он подчеркнул, что важным аспектом безопасности остается оснащение жилья автономными дымовыми пожарными извещателями.

Участники совещания также обсудили вопросы противодействия детской преступности. Сотрудники МЧС в завершившемся учебном году провели более 55 тыс. уроков безопасности, организовали свыше 900 экскурсий в подразделения Главного управления. Помимо этого, в школах создано 98 кадетских пожарно-спасательных классов и 1 тыс. дружин юных пожарных.

Ведомство также организует рейды в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также патрулируют зоны массового отдыха, пресекая нарушения противопожарного режима. В дальнейшем профилактические меры планируют усилить.

Специалисты проанализировали статистику происшествий на водных объектах, в которых пострадали дети. Зимин подчеркнул, что главной причиной трагедий на воде остается отсутствие должного контроля со стороны взрослых. Для минимизации рисков принято решение о пересмотре графиков и маршрутов патрулирования водных объектов. Вскоре планируется усилить работу по информированию населения о правилах поведения у воды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.