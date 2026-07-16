Татьяна Плаксина, единственная дочь известной исполнительницы шансона Любови Успенской, сделала важный шаг в своей карьере. Девушка, которая долгие годы жила в США, училась в нью-йоркском колледже и путешествовала по миру, решила отказаться от псевдонимов и взять фамилию матери, сообщает The Voice. Теперь она выступает как Татьяна Успенская.

При рождении дочь шансонье получила имя Татьяна Александровна Плаксина — по фамилии своего отца, бизнесмена Александра Плаксина, с которым Любовь Успенская прожила 34 года. Однако три года назад девушка изменила имя на западный манер и в документах значилась как Татьяна Лилиан Плаксин.

В какой-то момент 36-летняя дочь Успенской выступала на сцене под псевдонимом Пача Тати (Pacha Tati). Теперь же она окончательно решила, что будет продолжать творческую карьеру под фамилией легендарной матери.

Первый квартирник Татьяны Успенской состоится 7 августа в пространстве Sunny Art на Кутузовском проспекте. Девушка уже опубликовала афишу камерного мероприятия.

Стоит отметить, что у Успенской были сложные отношения с дочерью. В 2018 году Татьяна получила серьезные травмы, упав с велосипеда — ей потребовалось лечение в Швейцарии, долгая реабилитация и помощь пластических хирургов. Певица потратила огромные средства на то, чтобы вернуть дочери здоровье и привлекательную внешность. Возможно, именно этот сложный период сблизил мать и дочь, и теперь Татьяна решила продолжить музыкальное наследие семьи.

Сама Успенская родила единственного ребенка в 35 лет и всегда была очень счастлива, несмотря на потерю сыновей-близнецов в первом браке. Ее брак с Плаксиным продлился 34 года, а развод был оформлен в 2021 году.

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