Демонтаж недостроенного ТЦ в Одинцово выполнен на 90%

До конца октября здание недостроенного торгового центра на въезде в Одинцово будет полностью ликвидировано. В настоящее время объект демонтирован на 90%.

Снос недостроенного торгового центра, расположенного на въезде в город Одинцово, завершается. Специалисты приступили к выполнению работ в начале июня. На текущий момент демонтаж выполнен на 90%. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что специализированная подрядная организация выполнит оставшиеся демонтажные работы до конца октября текущего года.

«Более 10 лет недостроенный торговый центр на въезде в Одинцово портил внешний облик города. В этом году мы ставим в его истории точку – здание в Лохино полностью ликвидируют. На объекте сейчас задействовано 17 единиц техники. Из них 15 – это экскаваторы с гидромолотами и гидроножницами. Также работают 2 дробильные установки, прямо на площадке они перемалывают отходы демонтажа во вторичный щебень, который затем вывозят. Работы финишируют в октябре, по итогу здесь останется лишь чистый котлован», — сообщил Андрей Иванов.

Подрядчик выполнял работы поэтапно. В первую очередь рабочие демонтировали надземную часть здания, в котором должен был располагаться торговый комплекс. Следующим этапом стала ликвидация фундамента.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года на территории муниципалитета ликвидируют 49 объектов незавершенного строительства. Работа по 32 уже завершена. В частности, 18 объектов снесли, 12 зданий были узаконены на основании решения суда, а два отремонтировали.