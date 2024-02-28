Демонтаж стадиона «Спартак» стартовал в городе Луховицы

«Хоть это и реконструкция, но в итоге луховичане получат новый стадион. Строители возведут здание с трибуной на полторы тысячи человек. Особенность трибуны в том, что она будет под навесом, который защитит от дождя, снега или палящего солнца. Раньше трибуна была открытой. На территории стадиона появятся современные дорожки для легкоатлетов, универсальная спортплощадка, футбольное поле с искусственным покрытием. Проект предусматривает и большое парковочное пространство, благоустройство территории. В здании строители сделают спортивный и тренажерный залы, раздевалки, комнаты для инструкторов и тренеров, душевые и санузлы. Появятся массажные, административные и гардеробные помещения, медицинский кабинет с оборудованием», – рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.