Демонтаж стадиона «Спартак» стартовал в городе Луховицы
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Луховицы]
Работы по демонтажу стадиона «Спартак» начались в городе Луховицы. На площадку прибыла строительная техника. Рабочие приступили к демонтажу административного здания и трибуны.
Администрация округа была обеспокоена аварийным состоянием здания стадиона. Жизнь и здоровье болельщиков находилась под угрозой, поэтому администрация настойчиво добивалась включения «Спартака» в общеобластной план реконструкции социальных объектов.
Правительство Московской области лично контролирует ход строительных работ. Средства выделены из бюджетов региона и муниципалитета в рамках программы губернатора Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Реконструкция поставлена под контроль Минспорта и Минстроя региона.
«Хоть это и реконструкция, но в итоге луховичане получат новый стадион. Строители возведут здание с трибуной на полторы тысячи человек. Особенность трибуны в том, что она будет под навесом, который защитит от дождя, снега или палящего солнца. Раньше трибуна была открытой. На территории стадиона появятся современные дорожки для легкоатлетов, универсальная спортплощадка, футбольное поле с искусственным покрытием. Проект предусматривает и большое парковочное пространство, благоустройство территории. В здании строители сделают спортивный и тренажерный залы, раздевалки, комнаты для инструкторов и тренеров, душевые и санузлы. Появятся массажные, административные и гардеробные помещения, медицинский кабинет с оборудованием», – рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.
На втором этаже после капитальной реконструкции появится помещение, в котором комментаторы будут следить за ходом игр. Также откроется ложа для просмотра соревнований. На фасаде появится динамический рисунок, созданный благодаря комбинации перфорированных панелей. Это станет главным украшением здания.
Строительные работы завершатся в 2025 году.