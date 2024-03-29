Демонтажные работы в здании Талдомской школы № 3 выполнены на 90,2%

Здание расположено в микрорайоне Юбилейный. Оно рассчитано на 280 воспитанников.

Тем работ хороший. На 90,2% специалисты выполнили демонтажные работы. Если оценивать общестроительные работы, то они реализованы уже на 20%. Всего в рамках капитального ремонта было определено восемь квалификаций работ. Общее исполнение по всем направлениям составляет 15,1%. В ближайшее время строителям предстоит обновить фасад здания, заменить оборудование и провести отделочные работы.

В настоящее время на строительной площадке трудятся 35 человек. Многие работы выполняют при помощи трех единиц техники. Проект реализуют в рамках государственной программы капитального ремонта.

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин регулярно проверяет ход работ. Глава возглавляет комиссию, в которую входят его заместители, депутаты фракции «Единая Россия», представители подрядной организации и проектировщика.

Планируется, что 1 сентября состоится торжественное открытие отремонтированного детского сада.