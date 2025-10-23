«День белых журавлей»: памятная акция прошла в Красногорском филиале Музея Победы

Памятная акция, приуроченная ко Дню белых журавлей, состоялась в подмосковном Красногорске. Мероприятие прошло в филиале Музея Победы, собрав как взрослых, так и юных гостей.

Участники события познакомились с историей возникновения этой даты, которая посвящена памяти павших воинов и укреплению идеалов дружбы между народами. Посетителям рассказали о значительной роли в учреждении праздника дагестанского поэта Расула Гамзатова, а также о причинах, по которым именно белый журавль стал символом памяти.

Особое впечатление на гостей произвела трогательная история японской девочки Садако, страдавшей от лейкемии в результате американских атомных бомбардировок в августе 1945 года. Садако искренне верила, что сложив тысячу бумажных журавликов, сможет исцелиться. В рамках акции ее участники отправились в виртуальное путешествие по различным странам и городам, где установлены памятники с изображением журавлей. Завершилось мероприятие мастер-классом, на котором все желающие изготовили своими руками памятные значки в виде этих птиц, символизирующих мир и надежду на исцеление.

