День чеснока и Безумного Шляпника: самые яркие праздники, которые отмечают сегодня

Сегодня отмечают Всемирный день улыбки, День любителей чеснока и День безумного шляпника.

Подробнее о праздниках — в нашем материале.

Всемирный день улыбки

День улыбки празднуют во всем мире в первую пятницу октября. В этом году этот день выпал на 6 октября.

Фото: [ freepik.com ]

Впервые Всемирный день улыбки отметили в 1999 году. Его цель — ощутить себя счастливым в середине осени, когда многие люди испытывают тоску и апатию.

День Безумного Шляпника

Еще один праздник посвящен герою книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Речь идет о Шляпнике или Болванщике, который появляется в главе «Безумное чаепитие».

Фото: [ kinopoisk.ru ]

В этот день принято наряжаться в разные костюмы, веселиться и, конечно же, устраивать чаепития в большой компании.

День любителей чеснока

Даже для острого чеснока нашелся целый день в календаре. И не просто так этот день отмечают осенью: именно в это время мы сталкиваемся с простудами, от которых нас спасают лимон, имбирь и, конечно, чеснок.

Фото: [ freepik.com ]

Не все любят чеснок, однако он очень полезен, потому что содержит витамины и антиоксиданты.

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