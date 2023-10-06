День чеснока и Безумного Шляпника: самые яркие праздники, которые отмечают сегодня
Фото: [freepik.com]
Сегодня отмечают Всемирный день улыбки, День любителей чеснока и День безумного шляпника.
Подробнее о праздниках — в нашем материале.
Всемирный день улыбки
День улыбки празднуют во всем мире в первую пятницу октября. В этом году этот день выпал на 6 октября.
Фото: [freepik.com]
Впервые Всемирный день улыбки отметили в 1999 году. Его цель — ощутить себя счастливым в середине осени, когда многие люди испытывают тоску и апатию.
День Безумного Шляпника
Еще один праздник посвящен герою книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Речь идет о Шляпнике или Болванщике, который появляется в главе «Безумное чаепитие».
Фото: [kinopoisk.ru]
В этот день принято наряжаться в разные костюмы, веселиться и, конечно же, устраивать чаепития в большой компании.
День любителей чеснока
Даже для острого чеснока нашелся целый день в календаре. И не просто так этот день отмечают осенью: именно в это время мы сталкиваемся с простудами, от которых нас спасают лимон, имбирь и, конечно, чеснок.
Фото: [freepik.com]
Не все любят чеснок, однако он очень полезен, потому что содержит витамины и антиоксиданты.
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