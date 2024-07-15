День деревни Ковригино торжественно отметили в Павловском Посаде

Для жителей и гостей деревни провели праздничные мероприятия. Вокальные и хореографические коллективы Павлово-Посадского городского округа подготовили незабываемые выступления. Для юных гостей праздничного мероприятия провели мастер-классы и игры. Также на территории деревни прошла ярмарка. Начальник Улитинского территориального отдела Ольга Валерьевна Федина поздравила жителей с праздником и поблагодарила за тот вклад , который они вносят в развитие деревни.

Праздничное мероприятие прошло ярко и интересно. Не менее увлекательная история деревни. В разные годы населенный пункт входил в состав различных районов и округов:

• 1926 год — Ковригинский сельсовет, Орехово-Зуевский уезд, Федоровская волость.

• 1929 год — Павлово-Посадский район, Орехово-Зуевского округ.

• 1930 год — Павлово-Посадскоий район.

• до 2006 года — Улитинский сельский округ, Павлово-Посадский район.

• до 2017 года — Улитинское сельское поселение, Павлово-Посадский муниципальный район.

На сегодняшний день деревня Ковригино — один из населенных пунктов Павлово-Посадского городского округа. Одним из значимых событий для жителей стало восстановление часовни Петра и Павла. Реконструкцию выполнили в 2000-х годах.