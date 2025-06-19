День деревни отпраздновали жители Павловского Посада в двух населенных пунктах

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

В Павловском Посаде состоялись яркие празднования Дня деревни 18 июня в деревнях Стремянниково и Щекутово.

Жители обеих деревень собрались, чтобы отметить этот значимый день. Местные артисты представили концертную программу, состоящую из разнообразных творческих номеров, которые порадовали всех присутствующих.

Заместитель Главы Павлово-Посадского городского округа Камиля Тагировна Маркова от имени Главы Дениса Олеговича Семенова поздравила жителей и вручила награды, поощряя тех, кто вносит личный вклад в развитие родного края.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Жительница деревни Стремянниково, Наталья Владимировна Мырзикова, получила благодарность Московской областной Думы за активную волонтерскую деятельность и общественную работу. Надежда Викторовна Гусева, также из Стремянникова, была отмечена благодарственным письмом «Успех V Единстве поколений» за ее гражданскую позицию.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

День деревни – это важный праздник, который создает атмосферу единства, укрепляет связь между поколениями и напоминает о ценности традиций и истории нашего региона.

Праздничные мероприятия в Павлово-Посадском округе продолжатся все лето, следующая дата – 21 июня, когда будет праздноваться День деревни в Шебаново.