День добрых дел соберет в Подмосковье порядка миллиона школьников и учителей

Будущая суббота, 27 апреля, в Московской области будет рабочей. Подмосковные школьники проведут этот день не за партами. В День добрых дел больше миллиона человек выйдут приводить в порядок территории своих городов, они отправятся на экскурсии, а также навестят ветеранов Великой Отечественной войны и одиноко проживающих пенсионеров. Об этом стало известно на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

Как отметил губернатор Андрей Воробьев, запрос на такую акцию был высок.

«Как известно дети участвуют в разных мероприятиях, связанных и с наведением порядка, и с помощью, и с благотворительными акциями. Важно поддержать это доброе начинание», - подчеркнул он.

Как рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе, чем заниматься в День добрых ребята определяли сами.

«По вашему поручению, Андрей Юрьевич (Воробьев – Прим. ред.) мы запустили опрос, чтобы ученики сами могли определить какими добрыми делами они хотят заниматься. В опросе приняли участие больше 400 тысяч человек. И педагоги, и ученики могли выбрать несколько вариантов. Поэтому ответов мы собрали больше полутора миллионов», - отметила министр.

Среди наиболее популярных добрых дел, предложенных школьниками, стали: помощь пожилым и одиноким людям, ветеранам, сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО и людей, пострадавших от подтоплений. А также посещение раненных в госпиталях, письма для ветеранов и участников СВО и помощь бездомным животным.

Планируется, что школьники приведут в порядок свыше 500 военных мемориалов и захоронений, навестят больше 1,2 тысячи одиноко проживающих жителей региона. А также примут участие в уборке 145 парков. По итогам Дня добрых дел проведут конкурс.

«Школьники участвуют в Дне добрых дел и своими руками делают фото и видео. Все это выкладывают либо в свои соцсети, либо в соцсети школы с хэштегом День добрых дел в Подмосковье. Лучшие фото и видео получат призы от нашего движения «Волонтеры Подмосковья», - уточнила Екатерина Швелидзе.

Итоги конкурса планируется подвести 2 мая.