«День донора» одновременно прошел в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге

Участниками мероприятия стали работники компании и жители подмосковного ЖК «Пригород Лесное». В результате удалось собрать свыше 100 литров крови. Ее передадут медучреждениям.

«Мы высоко ценим готовность сотрудников стать донорами, ведь их бесценный вклад напрямую спасает жизни: всего одна донация объемом в 450 мл способна помочь четырем взрослым или восьми детям», — отметила директор по персоналу и устойчивому развитию группы «Самолет» Александра Горчакова.

Акция стартовала в «Самолете» весной 2023 года. С 2024-го ее проводят раз в два месяца. В общей сложности в ее рамках кровь сдали свыше 1 тыс. сотрудников и жителей. Также работники компании принимают участие в программе донорства костного мозга, сотрудничая с РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

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