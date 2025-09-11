День дружбы народов в детском саду Самары вызвал массовую критику

В дошкольном учреждении Самары отметили День дружбы народов, о чем сообщили в официальной группе детского сада в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно публикации, данное событие открыло цикл мероприятий, посвященных знакомству с культурой народов Поволжья. Особое внимание было уделено таджикскому, узбекскому и азербайджанскому этносам. Главной задачей Дня дружбы народов провозглашалось создание атмосферы согласия и мирного сосуществования.

К моменту подготовки материала публикация в группе детского сада собрала 23 отзыва, отличавшихся негативной тональностью. Значительная часть пользователей высказалась против проведения подобных мероприятий, аргументируя это преобладанием русского населения в Самарской области.

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года (с учетом итогов по отдельным вопросам), в Самарской области проживают представители более 150 национальностей. Наиболее многочисленные народы:



• Русские — 83,2%

• Татары — 3,7%

• Чуваши — 2,4%

• Мордва — 1,0%

• Украинцы — 0,7%

• Азербайджанцы — 0,4%

• Армяне — 0,3%

• Белорусы — 0,2%

• Узбеки — 0,2%

• Таджики — 0,1%



Другие национальности, такие как казахи, башкиры, грузины, молдаване, немцы, езиды и представители других народов, составляют менее 0,1% населения области каждая.

