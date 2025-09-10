Методист оценила уровень дошкольной подготовки детей мигрантов

В российских школах нарастает дискуссия о порядке зачисления детей мигрантов в общеобразовательные учреждения. Методист Ольга Перевезенцева в эфире радио Sputnik высказала мнение, что доступ к школьному образованию для таких детей следует предоставлять только после получения их родителями вида на жительство в России.

Раскрывая суть проблемы, эксперт обратила внимание на две ключевые сложности: хроническое переполнение классов во многих регионах и катастрофически низкий уровень подготовки детей мигрантов. Многие из них приходят в школу с нулевым знанием русского языка и без базовых социальных навыков, что создает дополнительную нагрузку на учителей. Педагоги вынуждены тратить непредусмотренное программой время на их адаптацию в ущерб основному учебному процессу.

Такой подход имеет серьезные последствия для всей системы образования. Учителя сталкиваются с двойной нагрузкой без дополнительной оплаты, а российские школьники могут недополучать внимание педагогов. При этом существующие модели адаптации мигрантов, по словам Перевезенцевой, недостаточно эффективны и не подкреплены необходимыми ресурсами.

В итоге возникает закономерный вопрос о целесообразности зачисления детей мигрантов в школы без предварительной языковой и культурной адаптации. Эксперт предлагает сделать получение вида на жительство родителями обязательным условием для доступа к образовательным услугам, что позволит обеспечить более плавную интеграцию и снизит нагрузку на учебные заведения. Это решение могло бы стать компромиссом между соблюдением прав детей и сохранением качества образования для всех учащихся.

