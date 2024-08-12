День физкультурника по-спортивному отметили в Луховицах

В субботу, 10 августа, в городе Луховицы прошли спортивные соревнования, приуроченные к празднованию Дня физкультурника.

Мероприятия организовал коллектив физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпиец» имени Юрия Борзаковского. Соревнования прошли на стадионе «Авиатор», на спортплощадке у первого Голубого озера и в шахматном клубе. Они состоялись в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия».

В турнире по стритболу призовые места были распределены таким образом:

• первое место – поселок Газопроводск;

• второе место – село Григорьевское;

• третье место – деревня Головачево.

Не менее высокая конкуренция была на турнире по пляжному волейболу, к участию в котором приглашали смешанные пары. По итогом соревнований победили две команды – Максим Бессонов и Юлия Донских, Роман Сергеев и Анастасия Андреева.

Представители шахматного клуба тоже не остались в стороне и организовали турнир. Мероприятие посетил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин. Он приветствовал каждого участника, болел за жителей округа, поздравлял победителей, утешал проигравших и вручал памятные награды.

«Луховицы – город спорта. Здесь развивается много направлений, каждое из которых пользуется популярностью. О луховицких спортсменах знают по всей стране, а мы гордимся их успехами, поддерживаем. Желаю новых побед и свершений», – сказал Сергей Тимохин.

Футбольный матч за Кубок главы округа стал завершением праздничных мероприятий. За победу боролись команды «Динамо-ОМВД» и «Сельхозтехника». Кубок завоевал коллектив «Динамо-ОМВД». Счет игры – 3:0. Спортсмен из «Динамо-ОМВД» Дмитрий Шишов и представитель «Сельхозтехники» Сергей Власов получили индивидуальные награды, как лучшие игроки Кубка.