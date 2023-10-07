День фраппе и теплых вещей: какие праздники отмечают 7 октября

Сегодня отмечают Покровскую субботу, День кофе-фраппе, День вспоминания про теплые вещи. Подробности интересных праздников раскрываем в нашем материале.

Покровская суббота

Сегодня православные отмечают Покровскую родительскую субботу. Она проходит ежегодно в первую субботу перед Покровом Пресвятой Богородицы.

Фото: [ freepik.com ]

В этот день принято вспоминать умерших близких и молиться о них. Некоторые навещают кладбища и наводят порядок на могилах своих родственников.

День фраппе

Необычный праздник также отмечают 7 октября во всем мире — День кофе-фраппе. Впервые его отметили в США в далеком 1957 году.

Фото: [ freepik.com ]

Фраппе — популярный кофейный напиток со льдом, молочной пеной, шоколадным и карамельным сиропами. Иногда в его состав добавляют мороженое и напиток становится похожим на кофейный молочный коктейль.

День вспоминания про теплые вещи

Пожалуй, самый актуальный праздник, который отмечают в начале осени, — это День вспоминания про теплые вещи. Именно свитеры, шарфы и любимое пальто согревают нас с приходом холодов.

Фото: [ freepik.com ]

Неизвестно, кто придумал праздновать этот день, но набрал популярность он в 2014 году. С тех пор его ежегодно празднуют во многих странах мира.

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