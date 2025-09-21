День города: Серпухов чествует своих лучших
Фото: [Пресс-служба Администрации г.о. Серпухов]
В преддверии Дня города состоялось торжественное чествование активных жителей округа, вносящих значительный вклад в развитие Серпухова.
Глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко вручил муниципальные награды представителям различных сфер деятельности, а также почётные грамоты и благодарственные письма от Губернатора Московской области Андрея Воробьева, Министерства территориальной политики и Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Среди награжденных – работники промышленных предприятий, педагоги, врачи, социальные работники, а также самоотверженные волонтёры и общественники.
Поздравить лучших работников и волонтёров присоединились депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, Председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга и Благочинный Серпуховского церковного округа, иерей Дионисий Коськин.
Преображение и развитие Серпухова – это ежедневный результат слаженной работы тысяч специалистов, жителей нашего наукограда. Ваш труд делает округ более комфортным и современным. Спасибо за труд и любовь к Серпухову. С наступающим Днем города», - прокомментировал глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко.