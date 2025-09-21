День города: Серпухов чествует своих лучших

Глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко вручил муниципальные награды представителям различных сфер деятельности, а также почётные грамоты и благодарственные письма от Губернатора Московской области Андрея Воробьева, Министерства территориальной политики и Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Среди награжденных – работники промышленных предприятий, педагоги, врачи, социальные работники, а также самоотверженные волонтёры и общественники.

Поздравить лучших работников и волонтёров присоединились депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, Председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга и Благочинный Серпуховского церковного округа, иерей Дионисий Коськин.