День государственного флага отметили в селе Дединово Луховицкого городского округа

Гости яркого и незабываемого события провели этот день у стелы кораблю «Орел», откуда открывается живописный вид на Оку.

Государственный флаг является одним из главных символов единства страны, а также ее исторического наследия, бережно охраняемого и по сей день. Не удивительно, что местные жители испытывают гордость за то, что российский триколор впервые поднялся ввысь на территории городского округа Луховицы. Праздник по старой традиции как раз начали с поднятия флага. Ответственность за это легла на плечи старшины кадетской роты Дединовской школы-интерната Ярослава Насанова.

В честь Дня государственного флага воспитанники танцевального коллектива «Стиль L-city» выступили с зажигательным танцевальным номером, после чего к центральной стеле был вынесен огромный российский триколор размером почти 200 квадратых метров. Поздравить жителей с праздником пришел депутат Московской областной Думы Максим Коркин. Он обратился к собравшимся с торжественной речью:

«Испокон веков в геральдике государства, как в зеркале отражается история нашего многонационального народа и страны. Современную свободную процветающую Россию не представишь без флага, вдохновляющего нас и наших соотечественников на подвиги. Он олицетворяет величие и могущество Отечества, укрепляет патриотический дух и объединяет в искреннем стремлении сохранить силу и независимость Отчизны», — заявил Максим Коркин.

Затем на церемонии вручения глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин наградил грамотами нескольких работников учреждений культуры. Среди них: краевед и сотрудник Дединовского музея Сергей Кочетков, заведующая этим же музеем Ирина Кочеткова, а также Татьяна Пискунова, заведующая музеем «Рыбацкая слобода» в селе Ловцы. Награждения дополнил концерт творческих коллективов городского округа.

День государственного флага имеет огромное значение не только для дединовцев, но и для остальных жителей городского округа. Ведь именно тут в 1667 году по указу царя Алексея Михайловича Романова создали первую государственную судостроительную верфь. Затем на ней дединовскими умельцами и голландскими мастерами был построен первый корабль Военно-морского флота России — «Орел». Через два года он отправился в плавание по маршруту Дединово-Астрахань.

А чтобы корабль без флага не приняли за пиратский, мореплаватели подали роспись царю, в которой изложили следующее: «великий государь, корабль должен ходить под флагом. Обычно бывает: какого государства корабль, такой у государства и флаг. А цветами — как великий государь укажет». Он и указал остановиться на трех цветах: черчатом (темно-красный), лазоревом (светло-голубом) и белом. А поскольку в геральдике нет оттенков, то за основу флага были взяты материалы чисто красного и синего цветов. Об этом рассказал местный краевед Сергей Кочетков.

Глава городского округа Луховицы, в свою очередь, отметил, что местные жители гордятся первым военным кораблем и самолетами «МиГ». Но особое место в жизни каждого луховичанина занимает именно флаг. Ведь он объединяет всех и придает сил, которые помогают «брать новые высоты» и «побеждать по каждому направлению».

За организацию торжественного мероприятия необходимо поблагодарить Дединовский центр культуры и досуга. Также в подготовке праздника принимали участие сотрудники Дома культуры «Старт», молодогвардейцы и активисты партийного проекта «Историческая память» местного отделения партии «Единая Россия».