День иммунизации провели в Московской области

Московский центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) и волонтеры-медики Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа № 1 организовали в Подмосковье День иммунизации в преддверии Всемирной недели иммунизации. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Специалисты провели информационно-просветительскую работу среди маленьких пациентов и их родителей по вопросам вакцинации, чтобы подчеркнуть важность равноправного и широкого доступа к вакцинам, которые обеспечат долгую и здоровую жизнь людей. Студенты выдали участникам информационные памятки и буклеты, а также ответили на все вопросы и ознакомили пациентов с национальным календарем профилактических прививок.

«В России вакцинация проводится строго в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. На сегодняшний день в календарь включены прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа», — отметила заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Татьяна Павлова.

В ведомстве подчеркнули, что пройти вакцинацию можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.