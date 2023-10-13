День яиц и скептиков: праздники, которые отмечают 13 октября

Сегодня отмечают Всемирный день яйца, Международный день скептиков и День святого Михаила Соломенного.

Подробнее о праздниках — в нашем материале.

Всемирный день яйца

Сегодня во всем мире празднуют необычный праздник — День яйца. Его отмечают ежегодно во вторую пятницу октября.

Фото: [ freepik.com ]

Удивительно, но День яйца — это не просто чья-то забавная выдумка. Его учредили по предложению Международной яичной комиссии с целью популяризировать продукт и здоровый образ жизни.

Международный день скептиков

Еще один сегодняшний праздник — Международный день скептиков. Его проводят в каждую пятницу, на которую выпало 13 число месяца.

Фото: [ freepik.com ]

Цель праздника — подвергнуть сомнению устоявшиеся в обществе суеверия насчет опасности Пятницы 13-го. Создатели праздника предлагают задуматься, происходило ли с вами что-то страшное в этот день хотя бы раз в жизни.

День Михаила Соломенного

Михаил Соломенный — христианский святой, день памяти которого отмечают ежегодно 13 октября.

Фото: [ freepik.com ]

В этот день принято поливать порог своего дома святой водой, чтобы защититься от злых духов и несчастий. Также нужно следить за своим внешним видом, чистить обувь и стирать одежду.

Ранее священник назвал главный церковный праздник октября.